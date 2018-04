Messi desbanca Ronaldinho em venda de camisas, diz jornal

O jogador argentino Lionel Messi tirou Ronaldinho do topo da listas dos jogadores do Barcelona que mais vendem camisas, segundo reportagem do jornal El Periódico de Cataluna. O jornal espanhol, que apurou as informações com comerciantes locais, afirma que Ronaldinho "deixou de ser o número um". "Verificamos que nesta temporada as vendas de camisas de Ronaldinho caíram entre 35% e 40% em relação ao ano passado", teria dito um dos comerciantes ao diário. As quedas nas vendas, diz o jornal, coincide com a "ascensão vertiginosa" da performance de Messi e com a atual má fase do brasileiro em campo. De acordo com o jornal, o brasileiro não foi desbancado apenas pelo argentino, mas também pelo francês Thierry Henry, cujas camisas são as segundas mais vendidas e as preferidas entre os turistas estrangeiros. A estrela de Ronaldinho, afirma o jornal, tem "brilhado menos" desde a Copa do Mundo na Alemanha, em 2006, quando o jogador demonstrou nos campos um desempenho bem inferior ao que levou o Barcelona à vitória da Liga dos Campeões dois meses antes. Ainda assim, o brasileiro terminou o ano como o jogador de futebol mais bem pago do planeta, relegando o inglês David Beckham ao segundo lugar, segundo um ranking da revista Forbes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.