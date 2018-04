Messi diz gosta de jogar ao lado de Ronaldinho

O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, afirmou, nesta quinta, que sente-se muito bem jogando ao lado do brasileiro Ronaldinho Gaúcho. "Em todas as partidas busco Ronaldinho Gaúcho e me dou bem com ele. Quando jogo com Ronnie me sinto à vontade, mas não olho para o rosto de meu companheiro antes de dar um passe", declarou o jovem astro do Barcelona. Messi recebeu, nesta quinta-feira, da Fifpro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol) um prêmio por integrar a equipe dos destaques da última temporada, time que também conta com o espanhol Puyol e com Ronaldinho Gaúcho. É um novo prêmio para Messi, que é apontado nesta temporada como um dos grandes favoritos a receber a Bola de Ouro, prêmio concedido anualmente pela revista France Football ao melhor jogador do mundo - que anteriormente era dado apenas aos atletas que atuavam na Europa. Prova deste bom momento do argentino é o grande número de gols que marcou neste início de temporada, 10 apenas pelo Barcelona. "Estou em uma boa seqüência. Agora tenho a sorte de marcar e sou feliz. Mas isto também acontece porque a equipe vai bem", concluiu o craque argentino.