Messi diz que Kaká é seu jogador preferido fora do Barça O meia-atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, confessou nesta quinta-feira que o brasileiro Kaká, do Milan, é seu jogador preferido fora do clube catalão. "Kaká é um jogador que me deixa louco. Fora do Barcelona, ele é meu preferido. Ibrahimovic e Totti também são ótimos", afirmou o argentino em entrevista ao jornal esportivo La Gazzetta dello Sport. Dentro do clube, Messi também gosta de um talento brasileiro: Ronaldinho Gaúcho. "Não sei se o conceito de humildade basta para explicar o que sinto, acho que tem mais que ver com a admiração. Ele é um excelente jogador e, desde o primeiro dia, me deram muito carinho. Graças a eles, o elenco do Barcelona está mais unido do que se pensa", falou. Por outro lado, Messi disse ter vergonha de telefonar para Diego Maradona, maior jogador da história do futebol de seu país e que sempre o elogiou. "Maradona sempre fala coisas muito bonitas sobre mim, mas não penso nisso. Ninguém no mundo conseguirá repetir suas proezas. Não é tão fácil pegar o telefone e ligar para quem você considera um mito. Não é uma coisa simples para mim, sou um pouco tímido", reconheceu.