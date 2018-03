Messi diz que não vê a hora de jogar contra o Brasil O atacante da seleção argentina Lionel Messi, do Barcelona, disse nesta quarta-feira que quer muito enfrentar a seleção brasileira quando as duas equipes jogarem pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, no mês que vem, em Belo Horizonte. "Eles ganharam as duas vezes em que nos enfrentamos, espero que agora nós possamos ganhar, estou com muita vontade de estar nessa partida", disse Messi, após desembarcar em Buenos Aires. Em junho, a Argentina disputará dois amistosos nos Estados Unidos, que servirão como aquecimento para a eliminatória sul-americana. No dia 4 a equipe enfrenta o México, e, no dia 8, pega os Estados Unidos. Depois, no dia 15, enfrenta o Equador, já pelas eliminatórias. A partida contra o Brasil será no dia 18, no Mineirão. Messi também expressou sua vontade de jogar pela seleção argentina na Olimpíada de Pequim, embora o Barcelona também tenha partidas importantes. "Quero estar nos Jogos (Olímpicos), mas também quero ajudar meu clube, porque quero o melhor para os dois e porque as duas coisas são muito importantes para mim", disse Messi a jornalistas. Ele chegou a Buenos Aires nesta quarta-feira e imediatamente foi para o complexo desportivo da Associação do Futebol Argentino, onde se reuniu com os colegas que o acompanharão nos jogos de junho. (Reportagem de Luis Ampuero)