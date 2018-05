Messi, do Barcelona, ganha Bola de Ouro

O jogador de 22 anos foi o primeiro argentino a ganhar o prêmio, ficando à frente do vencedor do ano passado, o português Cristiano Ronaldo, com uma margem recorde de 240 pontos.

Os jurados do prêmio deram a Messi 473 pontos de 480 possíveis, um veredicto quase unânime, segundo a revista.

A vitória fecha um ano brilhante para o canhoto Messi, que ajudou o Barcelona a ganhar a Liga dos Campeões com nove gols, assim como seis gols na conquista da Copa do Rei e 23 no triunfo da equipe no Campeonato Espanhol.

A escolha, anteriormente conhecida como Jogador Europeu do Ano, é feita pelos votos de jornalistas de todo o mundo.