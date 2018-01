Messi é atração do Barça na chegada ao Egito para amistoso O meia-atacante argentino Lionel Messi foi o centro das atenções do Barcelona na Cidade do Cairo, onde a equipe disputará nesta terça-feira um amistoso contra o Al Ahly, atual campeão egípcio, que comemora seu centenário. Em meio a muita confusão, o argentino teve de responder várias perguntas sobre o golaço marcado semana passada na vitória de 5 a 2 sobre o Getafe, pela Copa do Rei, arrancando do meio e passando por vários adversários antes de colocar a bola no fundo das redes. O lance, muito similar a um gol marcado pelo também argentino Diego Maradona na Copa de 1986, foi repetido muitas vezes pelas televisões árabes. "Tomara que possa repetir este gol algum dia, mas sei que é muito difícil. Estou muito feliz por ter marcado daquela forma, mas já ficou para trás e não penso em repetir", disse Messi, visivelmente cansado pela longa viagem. O atacante camaronês Samuel Eto´o também falou sobre o gol de Messi, afirmando que foi uma obra de arte muito complicada de parar. Além disso, ele se mostrou especialmente feliz por voltar à África como estrela de uma equipe européia. "Saudações a todos os meus compatriotas. Para mim, é uma grande honra jogar na África", disse Eto´o, que explicou ainda que a seleção de seu país não foi à Copa de 2006 por seus próprios erros. Devido a uma pane no sistema de tradução simultânea, o técnico holandês Frank Rijkaard teve de se desdobrar e explicar aos jogadores o que os jornalistas estavam perguntando. Como coadjuvantes estavam o português Manuel José, técnico do Al Ahly, e o meia-atacante Mohammed Aboutrika. O jogador, estrela do time, descartou uma eventual transferência ao futebol europeu, pelo menos por enquanto, ao afirmar que está "muito contente" na equipe - o que gerou aplausos de todos os jornalistas presentes à sala.