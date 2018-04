Messi é dúvida para estreia da Barça na liga espanhola

O atacante Lionel Messi, do Barcelona, é dúvida para a partida de ida da Supercopa Espanhola após ter machucado o músculo da coxa enquanto jogava com a seleção da Argentina, informou o time o site do time.

O Barcelona visita o Athletic Bilbao na tradicional partida que dá início à temporada no domingo, e poderá também ir sem Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic, que estão se recuperando de lesões.

A participação de Messi na estreia do Barcelona na Liga, em casa contra o Sporting Gijon em 31 de agosto, também é incerta porque a Argentina enfrenta o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo cinco dias depois.

"Eu pedirei permissão ao [técnico Pep] Guardiola para estar com a minha seleção", disse Messi, segundo a mídia espanhola, nesta sexta-feira.

O primeiro jogo do Barça na Liga foi remarcado devido à Supercopa Europeia, pela qual o time espanhol enfrenta o Shakhtar Donetsk em 28 de agosto.