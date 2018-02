Messi é eleito esportista do ano por revista hispânica dos EUA

O atacante Lionel Messi foi escolhido o esportista do ano pela versão hispânica da revista norte-americana Sports Ilustrated, a Sports Ilustrated Latino. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, em Nova York, e a revista chega às bancas dos Estados Unidos na segunda-feira com uma entrevista especial com o craque do Barcelona. "Em 2007 ele deixou de ser um menino prodígio para se tornar o melhor jogador do mundo. Ele é o jogador mais eletrizante do esporte mais popular do mundo", disse o editor da revista, Chris Hunt. Messi concorre, na segunda-feira, ao prêmio da Fifa para melhor jogador, ao lado de Kaká, do Milan, e do português Cristiano Ronaldo, do Manchester United. Outros 12 esportistas latino-americanos foram eleitos pela revista, entre eles o piloto colombiano Juan Pablo Montoya, que trocou a Fórmula 1 pela Nascar, e a jogadora brasileira Marta, que também concorre ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, ao lado de Cristiane e da alemã Birgit Prinz.