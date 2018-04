Messi é eleito o melhor jogador da temporada europeia

O argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do futebol europeu na temporada 2008/09. A divulgação do prêmio aconteceu nesta quinta-feira, durante a realização do sorteio dos grupos da Liga dos Campeões. A escolha já era esperada, diante do excelente desempenho do argentino nos últimos 12 meses. Messi também foi eleito o melhor atacante da última temporada.

O jogador é titular absoluto da seleção argentina e principal astro do Barcelona. Na última temporada, foi fundamental para os títulos da Copa do Rei, do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, em que marcou um dos gols da final contra o Manchester United. O Barcelona também teve outro jogador premiado. O espanhol Xavi Hernandez foi eleito o melhor meio-campista do futebol europeu. O holandês Edwin Van der Sar, do Manchester United, foi escolhido como melhor goleiro e o zagueiro inglês John Terry, do Chelsea, foi eleito o melhor defensor da temporada.

A Uefa também homenageou Paolo Maldini. O ex-jogador, que conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões pelo Milan, abandonou o futebol no final da última temporada e recebeu um prêmio especial das mãos de Michel Platini, presidente da entidade europeia.