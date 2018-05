Messi é eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes Principal jogador do Barcelona, o argentino Lionel Messi foi eleito pela Fifa o melhor jogador do Mundial de Clubes. O meio-campista foi o responsável pelo gol da vitória do time espanhol no segundo tempo da prorrogação na final deste sábado. A bola de prata ficou com o também argentino Verón, do Estudiantes, e a bola de bronze, com Xavi.