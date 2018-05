Messi é eleito Rei da Europa por jornal uruguaio O astro argentino Lionel Messi, principal jogador do Barcelona, segue acumulando conquistas. Nesta quarta-feira, ele foi eleito o Rei da Europa, prêmio dado ao melhor jogador do futebol europeu no ano, em eleição realizada pelo jornal uruguaio El País, com jornalistas de todo o mundo.