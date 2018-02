Messi é liberado pelos médicos e viaja para cerimônia da Fifa

O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, finalmente viajou para Zurique para participar nesta segunda-feira da cerimônia de entrega do prêmio da Fifa de melhor jogador do mundo, depois de ter sido liberado pelos médicos do clube. Messi, que está entre os três finalistas do prêmio da Fifa, chega esta tarde a Zurique. O argentino foi liberado pelos médicos do Barcelona na manhã após fazer testes para avaliar a gravidade da lesão. O jogador sofreu uma ruptura no bíceps femoral da coxa esquerda na vitória do Barça por 3 a 0 sobre o Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, e deverá desfalcar o clube por entre 4 e 5 semanas. Assim, Messi não enfrentará o Real Madrid no clássico do dia 23, no Camp Nou, pela mesma competição.