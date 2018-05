Messi e Mascherano voltam aos treinos antes do previsto e reforçam Barcelona

Depois de defender a Argentina nos confrontos diante de Brasil, em Belo Horizonte, e Colômbia, em casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2108, Lionel Messi e Javier Mascherano se reapresentaram aos treinos no Barcelona antes do previsto, nesta quinta-feira, quando o time trabalhou em campo visando o duelo de sábado, contra o Málaga, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Os dois jogadores conseguiram participaram da atividade realizada na manhã desta quinta por terem voltado junto com Di María, companheiro de seleção argentina, no voo que o Paris Saint-Germain fretou para que o atacante pudesse também chegar logo à capital francesa com foco na preparação para o duelo contra Nantes, também no sábado, pelo Campeonato Francês.

Messi e Mascherano reforçaram o treinamento do Barça nesta quinta depois de enfrentarem jornadas tensas pelas Eliminatórias. Derrotados por 3 a 0 pelo Brasil na semana passada, no Mineirão, eles depois ajudaram a Argentina a superar a Colômbia pelo mesmo placar e ganhar fôlego na luta por uma vaga no Mundial de 2018.

Além da dupla de argentinos, o Barça contou nesta quinta também com o retorno de outros cinco jogadores que também estavam com suas respectivas seleções. São eles: os espanhóis Sergio Busquets, Sergi Roberto e Denis Suárez (este último chamado para atuar pela equipe sub-21 do seu país), o alemão Marc André Ter Stegen e o francês Lucas Digne.

Já Luis Suárez, que não poderá encarar o Málaga por cumprir punição, ainda não voltou aos treinos após ter atuado pelo Uruguai nas Eliminatórias. O mesmo acontecer com Neymar, que esteve presente nos duelos diante de Argentina e Peru, este último na terça-feira, em Lima, onde o Brasil venceu por 2 a 0 para disparar na liderança do qualificatório sul-americano.