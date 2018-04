Messi e Pedro dão ao Barcelona vitória de 2 x 0 sobre Dynamo

Zlatan Ibrahimovic deu trabalho à defesa do Dynamo logo no início, mas foi Messi quem abriu o placar aos 25 minutos quando cortou pela direita e chutou uma bola baixa no gol de Olexandr Shovkovskiy.

O centro-avante argentino teve várias oportunidades de dobrar a vantagem do Barça até Pedro receber um passe de Ibrahimovic aos 31 minutos da segunda etapa.

O resultado coloca o Barcelona no topo do Grupo F com quatro pontos em duas partidas, depois que a Inter de Milão fez um empate de 1 x 1 com o Rubin Kazan também nesta terça-feira.

(Reportagem de Iain Rogers)