Messi e Tevez podem jogar juntos no ataque da seleção argentina

Os atacantes Lionel Messi e Carlos Tévez podem ser escalados juntos como titulares da seleção argentina pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2010 em um amistoso contra o México nesta terça-feira, em Dallas, nos Estados Unidos.

O técnico da Argentina, Gerardo Martino, disse na segunda-feira que iria trocar a maioria dos jogadores da partida anterior e que estava treinando com os dois jogadores e o novo talento Ángel Correa no ataque. "A equipe será composta na maioria pelos que não jogaram no outro dia", disse Martino.

Diego Maradona foi o último técnico da seleção argentina a escalar Messi e Tévez no ataque, nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, quando a "albiceleste" foi goleada pela Alemanha por 4 a 0.