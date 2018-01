Messi: ´é um gol similar, mas não posso me comparar a ele´ O argentino Messi, o grande destaque da vitória de 5 a 2 do Barcelona sobre o Getafe pelas semifinais da Copa do Rei, afirmou que o seu primeiro gol na partida - no qual driblou meio time adversário antes de marcar - é "similar ao de Maradona - na Copa do Mundo de 1986, no México -", mas que de forma alguma pode se "comparar com ele". "Vi o espaço, tinha liberdade e fui em frente", afirmou Messi sobre o seu golaço para a Barça TV. O argentino disse que ao encarar o primeiro defensor seu objetivo não era outro que ir progredindo em direção a área adversária. "Estive bem. Encarei e defini. O objetivo era o gol e definir a jogada. Olhei que Eto´o estava lá, mas os dois defensores estavam indo para trás, não saíam, vi o espaço e fui em frente", declarou Messi. O jogador do Barça afirmou que se sente "mais tranqüilo do que nunca" e disse que se sente feliz. "O gol foi lindo, estou feliz. Quero disputar a parte final do Campeonato Espanhol, pois estive machucado no ano passado. Estou com muita vontade após tanto tempo parado", declarou.