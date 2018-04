Messi encurta férias e viaja com o Barcelona para a pré-temporada

O atacante Messi foi a principal surpresa na lista de relacionados do Barcelona para a disputa dos amistosos na Inglaterra. O argentino encurtou as suas férias, que estavam programada para ir até o dia 1.º de agosto, e embarcará para a pré-temporada com os demais jogadores nesta segunda-feira.

O elenco do Barcelona iniciou os treinamentos na última semana. O camisa 10 ganhou uns dias a mais de descanso porque disputou a Copa América Centenário pela Argentina. Na ocasião, ficou com o vice-campeonato ao perder a decisão para o Chile nos pênaltis. Chateado com a derrota, Messi chegou a declarar que não vestirá mais a camisa da seleção de seu país.

Enquanto o principal jogador descansava, a diretoria do Barcelona tratou de buscar reforços para o elenco. Na última semana, anunciou o atacante português André Gomes, indicado pelo técnico Luis Enrique.

Os brasileiros Neymar e Rafinha Alcânmtara não se apresentarão pois estão concentrados com a seleção olímpica na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para os Jogos do Rio-2016. Os demais atletas que disputaram a Eurocopa ou Copa América Centenário só voltam em 1.º de agosto.

Confira a lista de relacionados do Barcelona para a pré-temporada: Masip, Arda Turan, Luis Suárez, Lionel Messi, Munir, Sergi Roberto, Adriano, Aleix Vidal, Mathieu, Denis Suárez, Montoya, Tello, Samper, José Suárez, Josep Martínez, Marlon, Martínez, Borja, Carbonell, Gumbau, Aleñá, Nili, Alfaro, Cámara e Mújica.