Messi espera estar recuperado para estréia da Argentina O atacante Lionel Messi participou neste sábado de seu primeiro treino com os colegas de seleção argentina desde que sofreu uma grave lesão muscular, que o deixou fora de ação desde março, e disse que sonha em estar pronto para a estréia da seleção na Copa, no dia 10 de junho, contra a Costa do Marfim, em Hamburgo. No amistoso de terça-feira, em Salerno, contra Angola, no entanto, ele nem pensa em sem titular. "Estou me recuperando lentamente e não estou fisicamente bem para jogar 90 minutos", disse o jogador do Barcelona, durante os treinos da seleção em La Borghesiana, centro de treinamentos utilizado pela Argentina na região metropolitana de Roma. Messi é tratado pelos colegas de seleção como uma espécie de jóia. Para o lateral Scaloni, todos na seleção devem se preocupar em cuidar dele. "É um garoto jovem e uma grande figura", afirmou. Na edição deste sábado do jornal La Nación, os elogios a Messi vieram da boca do presidente da Associação de Futebol Argentina (AFA), Julio Grondona, que não evitou as inevitáveis comparações com Maradona. "Estamos todos de olho nele. É um jovem que saiu cedo do país, como Diego, e esperamos que tenha uma trajetória que possa ser comparada à dele." Para o volante Cambiasso, a partida contra Angola será importante para ajudar a Argentina a se preparar para o jogo de abertura do Grupo C. "O jogo deles é muito parecido com o de Costa do Marfim", disse o jogador da Inter de Milão, que, confiante, recusou a pecha de "grupo da morte" para a chave argentina. "Não há grupos fáceis, é uma Copa do Mundo, e pelo futebol que jogamos não precisamos temer ninguém", afirmou.