Messi 'esquece' temporada e projeta reação no Barça

DOHA - Apesar do título espanhol, a temporada europeia não acabou como o Barcelona queria. O time fracassou na Copa do Rei e na Copa dos Campeões. Sem esconder a decepção pelo resultado ruim no torneio europeu, Lionel Messi pediu para a torcida esquecer a temporada, apesar dos dois jogos restantes no Espanhol, e projetou melhor desempenho a partir de agosto.

"Conquistar o Campeonato Espanhol foi muito bom, embora nosso objetivo seja sempre vencer tudo que disputamos. Não há mais o que falar sobre o que aconteceu contra o Bayern de Munique", declarou Messi, referindo-se às duas derrotas sofridas diante do time alemão. Com os placares de 4 a 0 e 3 a 0, o Barcelona foi eliminado nas semifinais da Copa dos Campeões.

"Esta temporada já acabou e agora precisamos nos preparar para retomar nosso melhor jogo na próxima temporada", declarou Messi, que reforçou seu comprometimento com o clube catalão. "Nunca pensei em jogar em outro clube que não fosse o Barcelona", declarou o atacante argentino, que participa de eventos do patrocinador no Catar.

Apesar das declarações de Messi, o Barcelona ainda tem mais dois jogos pela frente, pelo Campeonato Espanhol. Com o título antecipado, o time tenta alcançar a marca de 100 pontos na tabela, se vencer as próximas partidas, igualando o feito obtido pelo rival Real Madrid na temporada passada.