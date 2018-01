Messi estará presente na largada da próxima edição do Rali Dacar

O diretor do Rali Dacar, Etienne Lavigne, disse nesta quinta-feira que o ídolo argentino Lionel Messi estará presente na largada na próxima edição da prova, no começo do ano que vem.

"Em 2 de janeiro partiremos de Buenos Aires rumo a um primeiro acampamento de agrupamento de concorrentes em Rosario na presença de Messi, com quem conversei ontem (quarta-feira) à noite e se comprometeu a estar conosco para saudar a caravana", declarou Lavigne. "É um prazer saber que a Messi gosta deste tipo de provas, como o Dacar", acrescentou, durante a apresentação da rota do rali em 2016.

Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, os competidores não passarão pelo território peruano. A largada seria feita em Lima, mas país foi retirado do trajeto devido a condições meteorológicas. Entretanto, o diretor garantiu que o Dacar não perderá em emoção e qualidade com a medida.

"O Dacar 2016 oferecerá como sempre seu nível de qualidade em termos de dificuldade e aventuras. O percurso estará à altura dos concorrentes, que são os heróis de nosso evento. Eles também não nos abandonaram durante as turbulências", destacou.

Programação do Rali Dacar 2016:

31/12 e 01/01: Verificações administrativas e técnicas

02/01: Largada festiva em Buenos Aires

03/01: Buenos Aires - Villa Carlos Paz

04/01: Villa Carlos Paz - Termas de Río Hondo

05/01: Termas de Río Hondo - Jujuy

06/01: Jujuy - Jujuy

07/01: Jujuy - Uyuni (Bolívia)

08/01: Uyuni - Uyuni

09/01: Uyuni - Salta

10/01: Dia de descanso em Salta

11/01: Salta - Belém

12/01: Belém - Belém

13/01: Belém - La Rioja

14/01: La Rioja - San Juan

15/01: San Juan - Villa Carlos Paz

16/01: Villa Carlos Paz - Rosário