Messi fatura prêmio de gol mais bonito do mês no Barcelona

Nesta quarta-feira, o craque Lionel Messi faturou um dos únicos prêmios que faltavam, até então, em sua carreira: ele marcou o gol mais bonito do Barcelona do mês de abril, em votação aberta aos torcedores. A pintura anotada contra o Getafe, no dia 28 do último mês, recebeu 2.452 votos.

Mais do que acostumado a marcar gols incríveis, Messi recebeu seu primeiro prêmio de tento mais bonito do mês só agora porque o Barcelona passou a anunciar os golaços apenas em janeiro deste ano. O primeiro vencedor foi o brasileiro Neymar, eleito pelo gol que marcou contra o Atlético de Madri, pela Copa do Rei, após receber passe de trivela de Suárez. O uruguaio, aliás, faturou o prêmio nos dois meses seguintes: fevereiro e março.

Em abril, foi a vez de Messi. Na goleada contra o Getafe por 6 a 0 pelo Campeonato Espanhol, o maior artilheiro da história do clube matou no peito com extrema categoria e colocou a bola no ângulo do goleiro com precisão cirúrgica. Nos três jogos restantes da temporada, o Barcelona ainda joga por dois títulos: a Copa do Rei e a Liga dos Campeões, em finais contra Athletic Bilbao e Juventus, respectivamente. O Campeonato Espanhol já foi garantido no último domingo, em vitória contra o Atlético de Madri.

