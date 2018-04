Messi festeja evolução e nova fase da seleção argentina

ZURIQUE - Eleito pelo quarto consecutivo o melhor jogador do mundo pela Fifa, Messi dividiu o seu sucesso no Barcelona em 2012 com o prazer de ver a seleção argentina voltar a apresentar um futebol vencedor. O fato foi comemorado pelo astro em entrevista ao site oficial da Fifa, publicada nesta quarta-feira, na qual o craque enfatizou que a melhoria do próprio desempenho com a camisa do seu país está diretamente ligada à evolução da equipe nacional "como um todo".

Criticado anteriormente por não ter conseguido em outros anos obter pela seleção nem sombra do desempenho assombroso exibido pelo Barcelona, o atacante foi protagonista de grandes momentos pela Argentina em 2012, como a grande atuação que teve na vitória por 4 a 3 sobre o Brasil, em amistoso nos Estados Unidos, onde marcou três gols, sendo o último deles um golaço de fora da área que decretou o triunfo sobre a equipe então comandada por Mano Menezes.

"Mudou a seleção em si. Para que as coisas saiam bem, depende de todos, não de um único jogador. E não é que as coisas não estavam dando certo apenas para mim, a seleção é que não estava bem como um todo, por ene motivos. Mas, a partir do momento em que começamos a ganhar, os resultados mudaram e tudo ficou mais fácil. Os torcedores estão do nosso lado, a imprensa já não é tão crítica e aí é possível trabalhar de outra maneira, com tranquilidade. Além disso, os adversários começam a respeitá-lo mais pelo que você vem fazendo. O que mudou foram os resultados, nada mais", ressaltou Messi.

O jogador também festejou o fato de ter conseguido conquistar de vez os torcedores argentinos, sempre muito críticos também pelo fato de o país não conseguir conquistar um título de expressão com sua seleção principal há quase duas décadas - o último foi o da Copa América de 1993. Ele falou sobre o assunto ao ser questionado se finalmente se considera um ídolo na Argentina.

"Na verdade sim. Graças a Deus tivemos a sorte de jogar na capital, no interior e em tudo quanto é lugar, e o carinho das pessoas comigo foi impressionante. Comigo e com a seleção. Procurávamos conquistar esse apoio com resultados, com futebol. Conseguimos empolgar os torcedores, e agora posso dizer que estamos mais unidos do que nunca", comemorou.

No ano passado, a Argentina ainda acumulou vitórias expressivas sobre Alemanha (3 a 1, em Frankfurt) e Uruguai (3 a 0, em casa), entre outros resultados importantes que a fizeram fechar a sua temporada anterior na liderança isolada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2014. Decisivo neste processo, Messi acredita que a evolução da sua seleção foi o principal fato a ser comemorado em 2012, embora no ano passado tenha marcado incríveis 91 gols, um recorde histórico em um só ano no futebol mundial em partidas oficiais.

"Creio que em geral foi um ano bom. Embora quisesse ter conquistado mais coisas com o Barcelona, acho que foi um ano positivo para a seleção argentina. Isso também era importante para todos nós e é o que mais destaco: o grande ano que a seleção teve depois de tantas dificuldades", completou.