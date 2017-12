Messi não treina, mas Luis Enrique evita descartá-lo de jogo

Um dia depois de exames descartarem lesão na perna direita de Lionel Messi, o argentino ficou fora do treino que o grupo do Barcelona fez nesta terça-feira e visou o jogo diante do Athletic Bilbao, nesta quarta, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Rei. No último domingo, o astro precisou deixar o gramado do Camp Nou por causa de dores na perna, mas depois ficou constatado que ele sentiu apenas um incômodo muscular no local.

Por causa do problema, a tendência é a de que Messi seja poupado deste duelo, mas o técnico Luis Enrique evitou descartá-lo do confronto e só decidirá pela escalação ou não do atacante momentos antes da partida. "Ele tem pequenas dores", afirmou o treinador, em entrevista coletiva, na qual afirmou não ser partidário de arriscar a escalação de um jogador, mas ao mesmo tempo ressaltou que o argentino não correria um risco se atuar "porque não há lesão".

Curiosamente, o Barça enfrentou o mesmo Athletic Bilbao no último domingo, mas pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou, onde a equipe catalã goleou por 6 a 0. Naquela ocasião, o craque precisou ser substituído por Arda Turán após sentir dores na perna direita.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso seja confirmado como desfalque, Messi irá se juntar a Jordi Alba. O lateral também deixou o gramado do Camp Nou no domingo reclamando de dores, mas foi diagnosticado com um problema no bíceps da coxa direita e ficará afastado dos gramados por cerca de dez dias.

Sem saber se poderá contar com Messi, Luis Enrique tem como único confirmado do trio de ataque titular do Barça o brasileiro Neymar, pois Luis Suárez cumpre suspensão e o Barça ainda espera pelo resultado de um novo recurso que o clube impetrou para poder reverter a pena aplicada ao uruguaio, punido com dois jogos de gancho por insultos a rivais do Espanyol após a goleada sobre o rival na Copa do Rei. Um primeiro recurso apresentado pelo clube já foi negado, há uma semana, pelo Comitê de Apelação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

E, ao falar de Neymar, Luis Enrique não escondeu a empolgação com a grande fase vivida pelo atacante. "Está em um nível superior ao da temporada passada, que já foi excelente", ressaltou o comandante nesta terça.

A lista de relacionados para o confronto da Copa do Rei só deverá ser anunciada nesta quarta pela comissão técnica do Barça, que evita cantar favoritismo para o duelo desta quarta, embora tenha massacrado o rival no último domingo. "É outra competição, uma eliminatória de duas partidas, e o resultado da Liga (Espanhola) pode ser um incentivo para o Athletic", afirmou Luis Enrique, que prevê um jogo "totalmente diferente" do ocorrido no final de semana.