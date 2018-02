Messi ficará afastado dos gramados por cerca de cinco semanas

O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, realizou um exame de ultra-sonografia neste domingo que confirmou que ele está com uma lesão na perna esquerda que o deixará afastado dos gramados por cerca de cinco semanas, informa a equipe catalã por meio de um comunicado. Messi perderá, portanto, o clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, que acontece no próximo domingo. O atacante argentino se machucou no sábado, na vitória do Barça por 3 a 0 sobre o Valencia, no estádio Mestalla.