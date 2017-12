Messi ganha chuteira após conquistar a quinta Bola de Ouro

Melhor jogador do mundo da temporada 2015, Lionel Messi é o único da história a ter faturado cinco Bolas de Ouro. Pela honra, o craque argentino foi presenteado com uma nova chuteira platinada. A ação faz parte da campanha I'm here to create ("Estou aqui para criar"), criada pela Adidas, para celebrar os momentos mais memoráveis do jogador no futebol.

Para justificar a escolha da platina, a patrocinadora classifica Messi como um criador, um jogador capaz de redefinir o esporte. "Ouro é para os vencedores, platina é para os melhores", divulgou. A chuteira platinada é uma evolução do modelo Messi 15, o mais recente lançado pela marca.

A parte traseira do calçado tem quatro pontos dourados e um platinado em comemoração ao recorde de Bolas de Ouro obtido pelo atacante do Barcelona. A frase el más grande de todos los tiempos ("o maior de todos os tempos") está gravada na palmilha. Além do uso do couro argentino, a chuteira também possui o logo feito com platina verdadeira.