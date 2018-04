Messi garante que Argentina estará na Copa de 2010

O jogador fez a afirmação depois de ter marcado dois gols e dado passe para um outro na goleada de 4 a 1 sobre o Racing Santander, pelo Campeonato Espanhol, na última terça-feira. A atuação foi mais uma demonstração do grande nível que Messi mantém no Barcelona, em detrimento do futebol pouco inspirado que vem exibindo atualmente na seleção argentina.

Nesta quarta-feira, Messi reconheceu o contraste. "Uma coisa é o Barcelona e outra coisa é a seleção. Eu vou tentar melhorar meu rendimento na Argentina, porque não é o mesmo que tenho aqui", reforçou Messi, que negou se sentir "mais liberado" no Barcelona do que na seleção.

Já sobre o seu início de temporada com o Barcelona, Messi dividiu o crédito pelo bom momento no clube com os seus companheiros. "Me sinto um a mais em um grupo impressionante, de grandíssimos jogadores", disse o craque, que acrescentou que "sempre" há o que melhorar no seu futebol.