Messi lembra Maradona e marca golaço na vitória do Barça Em noite de gênio de Lionel Messi, o meia-atacante do Barcelona lembrou o ídolo argentino Diego Maradona ao marcar um golaço na vitória da equipe catalã sobre o Getafe por 5 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Camp Nou, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei. As duas equipes voltam a se enfrentar pela competição espanhola no dia 9 de maio, em Madri. O gol do camisa 19 do Barça foi muito semelhante ao de Maradona na Copa do Mundo do México, em 1986. Naquela ocasião, o ex-capitão da seleção argentina recebeu a bola de Héctor Enrique no seu campo de defesa, passou por quatro marcadores e pelo goleiro Peter Shilton antes de marcar, de pé esquerdo, o segundo gol da vitória da equipe sul-americana sobre a Inglaterra por 2 a 1, nas quartas-de-final do Mundial. Já nesta quarta, Messi recebeu passe do luso-brasileiro Deco antes do meio-campo, também no lado direito, e arrancou. O meia driblou quatro defensores do Getafe, invadiu a área e cortou o goleiro Luis, também para a direita, e empurrou para o fundo da meta para anotar, com o pé direito, o segundo gol do Barcelona na partida, aos 29 minutos do primeiro tempo. Antes do belo gol de Messi, a equipe dirigida pelo treinador holandês Frank Rijkaard já havia aberto o marcador aos 18, quando Messi tocou para Xavi dentro da área. O meia girou e chutou no canto esquerdo. Nos momentos finais da primeira etapa, o jogador argentino voltou a brilhar. Deco foi lançado na esquerda, passou por um adversário e cruzou na área para Messi, que bateu forte no ângulo direito para fazer o terceiro dos anfitriões. Após o intervalo, o Barcelona diminuiu o ritmo de sofreu dois gols consecutivos. Aos 13, o atacante Daniel Güiza aproveitou rebote num chute de Casquero para vencer o goleiro Jorquera. No lance seguinte, Güiza tocou para Nacho Santamaria dentro da área para fazer o segundo dos visitantes. Mas, aos 18, o islandês Gudjohnsen voltou a marcar para o Barcelona depois de uma cobrança de escanteio. O quinto gol dos anfitriões saiu aos 29, com o atacante camaronês Samuel Eto´o. Para avançar à final da Copa do Rei, o Barcelona pode perder por dois gols de diferença no jogo do dia 9 de maio. O vencedor do confronto irá encarar o ganhador do duelo entre Deportivo La Coruña e o Sevilla, que se enfrentam nesta quinta-feira, na Galícia.