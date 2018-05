Messi leva prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa

O jogador do Barcelona, que já havia ficado com o segundo lugar em 2007 e 2008, conquistou a grande maioria dos votos de treinadores e capitães de seleções nacionais. "Termino um ano inesquecível e insuperável", afirmou Messi. Foram seis títulos com o Barça, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, no qual o argentino marcou um gol de peito para garantir a conquista.

Com a vitória desta segunda, Messi ainda rompe com o monopólio brasileiro entre os sul-americanos vencedores do prêmio. Em 19 edições, por oito vezes o troféu de melhor do ano foi conquistado por um jogador do Brasil: Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Ronaldinho (2004 e 2005), Romário (1994), Rivaldo (1999) e Kaká (2007), que neste ano também ficou entre os cinco finalistas.

O português Cristiano Ronaldo venceu a edição de 2008. Já o francês Zinedine Zidane levou o troféu em outras três ocasiões (1998, 2000 e 2003), enquanto Fabio Cannavaro ganhou em 2006. Além do alemão Lothar Matthaeus, premiado na primeira edição, em 1991, o holandês Marco Van Basten (1992), o italiano Roberto Baggio (1993) e o liberiano George Weah (1995) foram os outros vencedores.