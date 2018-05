Messi marca, Barcelona vence de virada e mantém sonho no Espanhol

BARCELONA - O Barcelona sofreu, mas venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Camp Nou, e manteve vivo o sonho de lutar pelo título espanhol. Com o resultado, conquistado graças a um segundo gol marcado de falta por Messi, o time catalão chegou aos 81 pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol.

O Barça voltou a ficar quatro pontos atrás do líder isolado Atlético de Madrid, que na última sexta-feira derrotou o Elche por 2 a 0, em casa. O Real Madrid, por sua vez, caiu para o terceiro lugar, com 79 pontos, mas tem uma partida a menos do que os dois ponteiros. Já o Athletic Bilbao estacionou nos 62 pontos na quarta posição e agora tem apenas três de vantagem sobre o Sevilla, quinto colocado, que horas mais cedo goleou o Granada por 4 a 0.

Sem poder contar com Neymar, Busquets, Piqué e Puyol, todos lesionados e presentes nas tribunas do Camp Nou, o Barcelona chegou a ouvir vaias de seus torcedores neste domingo e precisou reagir para se manter vivo na briga pelo título nacional.

O Barça pressionou desde o começo e Messi chegou a marcar logo no início, mas estava em posição de impedimento, enquanto Alexis Sánchez acertou a trave em um dos ataques da equipe. Porém, o primeiro grande lance do jogo foi protagonizado pelos visitantes. Aos 29 minutos, Aduriz recebeu cruzamento da direita e acertou linda bicicleta na trave. O lance, de tão plástico, provocou aplausos da torcida catalã.

E o mesmo Aduriz acabou abrindo o placar para o Bilbao no início do segundo tempo, aos quatro minutos. Depois de aproveitar uma falha feia de Bartra, chutou cruzado para fazer 1 a 0. A desvantagem no placar começou a provocar as primeiras vaias dos torcedores do time da casa, mas Daniel Alves tratou de mudar esse panorama ao fazer bela jogada individual e cruzar para Sánchez, que finalizou antes de Pedro finalmente desviar para as redes, aos 26 minutos.

E, já aos 29, o Barça conseguiu a virada. Depois de ser derrubado na entrada da área, o próprio Messi foi para a bola e bateu com precisão para garantir o 2 a 1 com aquele que foi o seu 26º gol neste Espanhol. Ele está apenas dois atrás de Cristiano Ronaldo, máximo artilheiro da competição, e um atrás de Diego Costa, do Atlético de Madrid.