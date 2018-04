Messi marca no finzinho e garante empate ao Barcelona Graças ao astro Messi, que marcou seu gol nos acréscimos do tempo normal, o Barcelona empatou por 2 a 2 com o Athletic Bilbao, fora de casa, neste domingo, e se garantiu na vice-liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 25 pontos. O líder é o Real Madrid, que horas mais cedo massacrou o Osasuna por 7 a 1 e chegou aos 28 pontos. O Valencia, com 24, é o terceiro colocado.