Messi marca três, Barcelona goleia e continua na cola do Real

O Barcelona mais uma vez contou com dia inspirado de seu principal craque para vencer neste domingo. Um dia depois de Cristiano Ronaldo marcar três vezes na vitória do Real Madrid, foi a vez de Lionel Messi fazer o mesmo no Camp Nou e liderar a goleada no clássico catalão diante do Espanyol por 5 a 1, de virada, pela 14.ª rodada do Campeonato Espanhol. Neymar foi titular, ficou em campo durante os 90 minutos, mas em dia pouco inspirado, quase não apareceu.

O resultado manteve o Barça na cola do Real Madrid, na vice-liderança com 34 pontos, dois atrás do principal rival. Agora, a equipe volta suas atenções para a Liga dos Campeões, já que na quarta recebe o Paris Saint-Germain na luta pela liderança do grupo. O Espanyol, por sua vez, é o 12.º no Espanhol e volta a campo pela competição no domingo que vem, em casa, contra o Granada.

Até pelo importante compromisso no meio de semana, Luis Enrique cogitou levar o time a campo com uma escalação alternativa, com muitos reservas. Mas desistiu da ideia, e escalou o que tinha de melhor. Ainda assim, o começo do jogo foi todo do Espanyol, que abriu o placar aos 12 minutos. Busquets errou no meio de campo e perdeu a bola para Sergio Garcia, que invadiu a área, passou fácil por Piqué e encheu o pé para marcar.