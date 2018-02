Messi marca três e Barcelona arranca empate com o Real Em um jogo sensacional, e com a garra do argentino Messi, o Barcelona arrancou um empate com o Real Madrid por 3 a 3, neste sábado, no Estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 26.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado devolveu ao Barcelona a liderança provisória da competição, com 50 pontos, assim como o Sevilla - que encara o Gimnastic no domingo. O time madrilenho, com 45 pontos, está na quarta colocação. O destaque do Real Madrid foi o atacante Ruud Van Nistelrooy, que marcou os dois gols do time na primeira etapa. Aos 5, ele acertou um belo chute de fora da área, que foi no canto de Victor Valdés. Aos 13 - logo após o empate do Barça -, o holandês cobrou pênalti e botou os madrilenhos novamente na frente. Se o Real tinha Nistelrooy, o Barcelona tinha Lionel Messi, que também marcou dois na primeira etapa. Aos 11, após receber passe de Eto´o, o argentino acertou um belo chute na saída de Casillas. Aos 28, depois de bate rebate na área, o atacante encheu o pé para igualar o placar mais uma vez. Jogando com um a mais desde a expulsão de Oleguer, no final da primeira etapa, o Real dominou o jogo no segundo tempo e, depois de muito martelar, finalmente chegou ao terceiro gol, aos 27. Guti cobrou falta pela direita e jogou na cabeça de Sergio Ramos, que desviou e tirou o goleiro Victor Valdés da jogada. As coisas pareciam perdidas para o Barcelona, mas Messi ainda estava em campo. Quando o Real já sentia o gosto da vitória, aos 45, o argentino fez grande jogada individual, passou por dois marcadores, invadiu a área e bateu cruzado, sem chance para Casillas. Na próxima rodada, o Barcelona visita o Recreativo de Huelva, no sábado (17). No dia seguinte, o Real recebe o Gimnastica, em Madri. No outro jogo do dia, o Villareal venceu o 16.º colocado Levante (27 pontos) por 2 a 0 - gols de Forlan e Tomasson - e chegou aos 36 pontos, provisoriamente na 11.ª posição.