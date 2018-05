Messi não vai renovar seu contrato com o Barcelona, diz jornal

Uma semana depois de Cristiano Ronaldo renovar seu vínculo com o Real Madrid até 2021, os torcedores do Barcelona estão em estado de alerta. Messi não estaria interessado em renovar seu contrato com o clube catalão, que vai até 2018, segundo informações do jornal Marca.

Em sua edição desta segunda-feira, o periódico diz que o argentino informou sua decisão para a diretoria do clube durante suas últimas férias, em julho. A saída de Messi estaria relacionada com os problemas ficais enfrentados por ele na Espanha.

O jogador e seu pai, Jorge Horacio, tiveram que prestar depoimento em junho por conta de uma milionária dívida com a Receita Federal, de cerca de R$ 16,6 milhões. Os dois são acusados de evasão fiscal referente aos contratos de direito de imagem recebidos entre 2007 e 2009.

"Não sei o que passará no futuro, mas tentaremos explicar a Leo que ele está no melhor clube do mundo", alerta o presidente do Barcelona Josep María Bartomeu na matéria.

No Barcelona desde os 13 anos, Messi é um dos maiores vencedores da história do clube. São oito Espanhóis conquistados, qutro Ligas dos Campeões e três mundiais. Maior artilheiro da história o clube, Messi já disputou 592 jogos, marcando 469 gols em jogos oficiais e 31 em amistosos.

A possível saída de Messi do Barcelona poderia abrir espaço para Neymar. O brasileiro assinou recentemente a renovação de seu contrato para ganhar cerca de 15 milhões de euros (51,7 milhões de reais) por temporada. Nesse período de pouco mais de uma década, o salário do jogador subiu 509.900%.