Messi passa por cirurgia e desfalcará Barça na Copa do Rei, diz jornal

Lionel Messi foi baixa no treino do Barcelona nesta segunda-feira e deve desfalcar a equipe na partida contra o Valencia, na quarta, pela Copa do Rei. O atacante argentino, de acordo com a imprensa espanhola, será submetido a uma cirurgia para resolver um problema renal.

O Barcelona não confirmou o procedimento cirúrgico, alegando que Messi ficaria fora das atividades desta segunda e terça em razão de "problemas pessoais". Mas o jornal Sport garantiu que a ausência se deve a cálculo renal.

Segundo o veículo, a cirurgia vai corrigir o problema que atrapalhou o atacante no final do ano passado. Em razão de dores, Messi desfalcou o Barcelona na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro - se recuperou a tempo de disputar e vencer a decisão da competição.

A baixa de Messi para o jogo de quarta não deve impedir a classificação do Barcelona. O time catalão goleou o Valencia por 7 a 0 no jogo de ida. Se confirmar o favoritismo, avança à final. O argentino deve estar de volta para o jogo de domingo, contra o Celta, em casa, pelo Campeonato Espanhol.