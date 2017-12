Messi pede Higuaín na Copa e quer que geração deixe a seleção em caso de fracasso

Às vésperas da Copa do Mundo do ano que vem, Lionel Messi falou nesta quarta-feira sobre as expectativas para aquele que pode ser seu último Mundial. O craque de 30 anos, aliás, garantiu que não estará no Catar, em 2022, em caso de fracasso da Argentina na Rússia e pediu que todos os jogadores da atual seleção façam o mesmo se o país decepcionar no torneio.

"Estão esperando que esta geração se vá porque está há muito tempo sem ganhar algo, e os que criticam se cansaram de ver sempre as mesmas caras. Se formos mal, temos todos que desaparecer da seleção. Vai ser muito complicado que alguém siga, porque já são muitos anos que estamos aqui", declarou em entrevista à TyC Sports.

Messi lembrou da pressão sofrida por estes jogadores pela série de insucessos recentes da Argentina. Afinal, o país vem de três vices consecutivos - Copa do Mundo de 2014, Copa América de 2015 e Copa América Centenário de 2016 - e fez péssima campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial, garantindo vaga apenas na última rodada.

"As críticas pararam de ser normais e começaram a extrapolar o lado futebolístico. A amargura que sentimos é porque sabemos o que nos espera se formos mal. As pessoas querem resultados, e se não veem isso, querem caras novas. A gente se sente assim", disse.

O próprio craque admitiu que as críticas são justas pelo mal momento atravessado pela seleção argentina e explicitou a necessidade de mudanças. "É verdade que precisamos melhorar muito se quisermos ter chances de conquistar a Copa do Mundo. Como estamos hoje, não alcançaremos nada demais. Hoje, há seleções melhores que a gente, como Brasil, Alemanha, França e Espanha."

E esta evolução pode passar pela mudança de nomes disponíveis para Jorge Sampaoli, entre eles, Gonzalo Higuaín. O atacante da Juventus tem sido preterido pelo treinador argentino e, a princípio, não deve ir à Copa do Mundo. Messi, porém, torce para que isso mude.

"Higuaín sofre muito com as críticas. Acho que este tempo sem ir para a seleção o fez bem e o permitiu ver as coisas de outra maneira. Mas tem que estar no Mundial, porque é fundamental, é um dos melhores atacantes do mundo e demonstra isso sempre", opinou.