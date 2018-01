Messi prefere não marcar data para seu retorno O atacante argentino Lionel Messi disse nesta terça-feira que voltará a jogar apenas quando estiver plenamente recuperado de sua lesão muscular, e que prefere não estabelecer data para isso. "Os médicos tiveram de me segurar para que eu não jogasse", brincou o jogador, que voltou a Buenos Aires exatamente para não se sentir pressionado a jogar pelo Barcelona. "Nos últimos jogos do Barcelona e obviamente com a seleção", respondeu ele, ao ser questionado sobre quando pretende estar novamente em campo. Segundo Messi, sua própria ansiedade em voltar a jogar provocou uma volta precipitada e piorou a contusão. Ele pretende ficar uma semana em seu país, acompanhado de um médico do Barcelona, para se recuperar da ruptura muscular que sofreu na perna direita num dos jogos contra o Chelsea, pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões. A decisão do torneio europeu será no dia 17 de maio, em Paris. Dois dias antes, o técnico da Argentina, José Pekerman, anuncia os 23 convocados para a Copa do Mundo. A Argentina estréia no dia 10 de junho, pelo Grupo C, contra a Costa do Marfim, em Hamburgo. Fará ainda dois amistosos antes do Mundial, nos dias 30 de maio, contra Angola, e 4 de junho, contra a Arábia Saudita.