Messi recebe elogios após liderar conquista do Barça no Espanhol

O Marca, jornal esportivo mais vendido da Espanha, resumiu sua manchete desta segunda-feira após o Barcelona ganhar no domingo o quinto título do Campeonato Espanhol em sete anos e o 23.º da história: "Liga de Messi".

O jogador argentino marcou um gol tipicamente brilhante para assegurar a vitória por 1 a 0 contra o Atlético de Madrid, exatamente um ano após os campeões da última temporada terem tirado o título do Barcelona após empatarem por 1 a 1 no Camp Nou, na última partida da temporada.

O mais recente triunfo do time catalão foi a primeira parte de uma possível tríplice conquista com a Liga dos Campeões, Liga Espanhola e Copa do Rei. O Barcelona foi o único clube espanhol a conseguir o feito, em 2008-09, sob comando de Pep Guardiola.

O gol de Messi foi o seu 41.º em 37 partidas nesta temporada, quatro atrás do artilheiro Cristiano Ronaldo, cujo time, Real Madrid, está quatro pontos atrás, em segundo lugar, com um jogo restante. Messi também deu 17 assistências e esteve em excelente forma desde o começo do ano, após quebrar o recorde de gols da Liga em novembro.

O Barcelona enfrenta a Juventus pela final da Liga dos Campeões em 6 de junho, uma semana depois de receber o Atlético Bilbao pela final da Copa do Rei, resultados impressionantes para o técnico Luis Enrique em sua primeira temporada no comando do clube.