Messi reconhece que precisa melhorar na seleção argentina

O argentino Lionel Messi garantiu nesta quarta-feira que sua seleção estará na Copa do Mundo 2010, apesar das más atuações da equipe treinada por Diego Maradona.

"Vamos à Copa. É o que queremos e vamos lutar por isso", disse o atacante em uma entrevista coletiva no centro de treinamentos do Barcelona, que venceu nesta terça o Racing Santander por 4 a 1, com dois gols marcados por ele.

Messi também reconheceu que precisa melhorar suas atuações pela seleção. "Uma coisa é jogar no Barcelona, pela Argentina é bem diferente. Quero render na seleção como no time, e sei que preciso conseguir", disse.