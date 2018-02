Messi rejeita comparações ao ídolo Diego Maradona

O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, disse, nesta segunda-feira, que não deseja ser comparado com seu compatriota Diego Armando Maradona, que já lhe nomeou seu sucessor. "Diego já falou muitas vezes sobre isso, mas a única coisa que faço é tentar melhorar, seguir crescendo e aprendendo para chegar a atingir meu sonho, que é ser a cada dia melhor e ganhar muitos títulos com meu clube", declarou Messi. O jogador argentino viajou para Zurique para assistir à entrega dos prêmios da Fifa, apesar da ruptura no bíceps femoral da perna esquerda sofrida no último sábado, na partida contra o Valência. O atacante é um dos três jogadores que concorrem ao prêmio de Melhor Jogador do Ano, junto ao português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, e do brasileiro Kaká, do Milan, grande favorito ao prêmio. Sobre isso, Messi afirmou que, apesar de estar lesionado, deseja aproveitar este momento. "Nunca imaginei que estaria aqui. Desde que comecei, sempre penso em crescer, tanto no aspecto futebolístico quanto no pessoal."