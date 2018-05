Messi rejeita favoritismo do Barcelona no Mundial de Clubes

O atacante Messi rejeitou, nesta sexta-feira, o anunciado favoritismo do Barcelona na decisão do Mundial de Clubes da Fifa, contra o Estudiantes, da Argentina, em confronto marcado para este sábado, às 14 horas (de Brasília), em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

O astro argentino marcou um dos gols e teve atuação destacada na vitória por 3 a 1 sobre o Atlante, do México, na semifinal, e agora pretende fazer história com a conquista de um título que o Barcelona ainda não tem.

"É uma final, portanto não há favoritos. Mas nós precisamos da vitória para fechar o ano com outro título, não só pela importância histórica para o clube, mas para o futebol mundial também", ressaltou Messi.

O jogador também aproveitou para dizer que está recuperado da lesão no tornozelo direito que o deixou de fora do primeiro tempo do confronto com o Atlante. "Eu terminei o jogo (contra o Atlante) com um pouco de dor, mas o tornozelo não está lesionado agora e eu estarei bem", disse.

Curiosamente, Messi disputará, contra o Estudiantes, o seu primeiro jogo contra uma equipe argentina em sua carreira em uma competição oficial, já que ele foi formado no próprio Barcelona e nunca atuou no futebol profissional do seu país.

Assim como Messi, o técnico do Barcelona, Josep Guardiola, também evitou apontar o atual campeão europeu como favorito na decisão. "Vai ser um confronto entre titãs", opinou o treinador, que ressaltou a necessidade de o time superar o cansaço acumulado no final do ano.

"Temos de superar. Temos férias chegando. Se tivermos o desejo de fazer algo muito importante, então não podemos parar agora", ressaltou.