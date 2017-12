Messi: "Ronaldinho será o astro e a Argentina campeã" Principal esperança dos argentinos para a Copa do Mundo, o atacante Lionel Messi está convencido de que o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, seu companheiro no Barcelona, será a grande figura do Mundial. Entretanto, o jogador afirmou que a Argentina levará a taça. "Acredito que o Ronaldinho Gaúcho será o grande astro e que nós ganhemos a Copa do Mundo", contou o argentino, que está praticamente recuperado de uma lesão sofrida na perna direita, em março, numa partida do Barcelona pela Liga dos Campeões. A seleção da Argentina está na Itália, onde realizará na próxima terça-feira um amistoso contra a seleção da Angola. O outro amistoso que os argentinos farão antes da Copa será contra a Arábia Saudita, no dia 4 de junho. Os argentinos estão no Grupo C, considerado a chave mais difícil do Mundial. A estréia será contra a Costa do Marfim, no dia 10 de junho. Os outros adversários serão a Holanda e a Sérvia.