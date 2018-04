Messi sai como herói e Tevez é o vilão em derrota da Argentina Enquanto Lionel Messi recebeu elogios por seu lindo gol, apesar da derrota da Argentina para a Colômbia, seu companheiro de ataque Carlos Tevez foi eleito o vilão pelo fim da invencibilidade da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Messi passou por três adversários para colocar a Argentina em vantagem na partida em Bogotá, porém Tevez foi expulso aos 25 minutos de jogo e a Colômbia acabou virando o placar no segundo tempo. "Eles são dois jovens símbolos da seleção nacional", escreveu o jornal de Buenos Aires El Clarín. "Lionel Messi e Carlos Tevez tiverem papéis importantes na noite da derrota. Um nos fez sorrir. O outro nos fez chorar. "Messi, mais uma vez, foi o ponto alto da Argentina e marcou um gol inspirado em Maradona. Tevez, por outro lado, foi irresponsável." Tevez recebeu o cartão vermelho por chutar o lateral colombiano Ruben Dario Bustos em um lance sem bola. Ao sair do campo, o jogador do Manchester United foi ignorado pelo técnico Alfio Basile e pelos companheiros que estavam no banco de reservas, Com Hernán Crespo e Sergio Aguero ávidos por uma vaga ao lado de Messi, o temperamento de Tevez pode custar a ele seu espaço no time titular. Tevez, que completou 10 jogos sem marcar pela seleção -- desde o gol contra os Estados Unidos na Copa América, em junho --, vai cumprir suspensão automática no próximo jogo da Argentina nas eliminatórias, contra o Equador, em junho de 2008. Se a suspensão for ampliada para dois jogos, ele acabará de fora também do clássico contra o Brasil no mesmo mês. "Carlos está passando por um jejum de gols e não parece confortável com este sistema de jogo", disse o Clarín. O técnico Basile aceitou a derrota argentina, que acabou com o aproveitamento de 100 por cento da equipe no torneio. "Jogamos muito bem no primeiro tempo, mas o único lugar onde você não pode ficar com 10 jogadores é na altitude. Nós sentimos isso no segundo tempo."