Messi sai em defesa do meia Ronaldinho Gaúcho

O atacante argentino Messi, do Barcelona, defendeu nesta quinta o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que, segundo ele, é um jogador muito importante para a equipe catalã. "Para nós é um jogador importantíssimo que, quando está bem, ajuda muito o Barcelona", declarou o jovem argentino sobre o craque brasileiro. Messi, no entanto, afirmou que o importante é que agora o camisa 10 do Barça "está bem e tranqüilo". Além disso, o argentino comentou as declarações de Maradona, segundo as quais ele seria o sucessor do maior jogador da história a Argentina. "Sempre agradeço a Maradona, pois sempre falou maravilhas de mim. Fico feliz por me ver como seu sucessor, mas acho que existe apenas um Maradona", concluiu Messi.