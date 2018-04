Messi se apresenta mais cedo para encarar o Brasil

SANT JOAN DESPÍ, Espanha - O técnico do Barcelona, Josep Guardiola, permitiu que o meia-atacante Lionel Messi se apresentasse de forma antecipada à seleção argentina, que enfrentará o Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2010.

Segundo o treinador, Messi ficará fora da partida da primeira rodada do Campeonato Espanhol, contra o Sporting Gijón, em 31 de agosto. Desta forma, o jogador terá tempo suficiente para se preparar ao clássico sul-americano, marcado para a cidade de Rosário, dia 5 de setembro.

Guardiola diz que liberou Messi por considerar que o atleta é uma vítima do calendário apertado. "Não é que Lionel não queira enfrentar o Sporting", explicou.

O argentino defenderá o Barça no jogo contra o Shakhtar Donetsk, dia 28, em Mônaco, pela Supercopa da Europa. Em seguida, se apresentará à sua seleção.

"A Supercopa é numa sexta-feira e, no final, é o jogador que sofre mais nestas situações. Messi quer jogar com o Barça, mas por uma norma da Fifa, é justíssimo que esteja com sua seleção. Eu lhe dou permissão", assinalou.

A entidade máxima do futebol obriga os atletas a se apresentarem às suas seleções pelo menos cinco dias antes da partida oficial. "Messi não chegaria a tempo por algumas horas", declarou Guardiola.

O técnico reconheceu que o jogo contra o Brasil "é importante" para seu jogador.