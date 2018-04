Messi se aproxima do 'Top 10' de atletas com mais títulos do futebol

Pouca gente contesta a afirmação de que Lionel Messi já ocupa um lugar entre os melhores e mais vencedores jogadores do futebol. Nesta temporada, porém, o craque argentino pode conquistar uma vaga definitiva no hall dos futebolistas com mais títulos na história do esporte.

Isso porque, com o Campeonato Espanhol conquistado no último domingo, diante do Atlético de Madrid (tendo o gol do título, por sinal, sido marcado por Messi), o camisa 10 do Barcelona chegou a 24 títulos na carreira. Caso fature a tríplice coroa com o Barcelona nos próximos dias, Messi chegará a 26, igualando Maldini e Di Stéfano como o 10º maior ganhador de títulos da história do futebol.

O levantamento foi realizado pela Associação Argentina de Futebol (AFA) e publicado no site oficial da entidade. A pesquisa aponta o galês Ryan Giggs, lenda do Manchester United, como o jogador mais bem-sucedido do futebol em termos de títulos. O jogador faturou nada menos do que 36 torneios durante sua trajetória de 23 anos com a camisa dos Red Devils. Na segunda posição aparece o ex-goleiro português Vítor Baía, que atuou no próprio Barcelona e Porto, onde levantou 27 canecos. Na carreira, Baía tem apenas um título a menos do que Giggs, com 35.

Na sequência, aparecem mais dois nomes da 'geração de ouro' do Manchester United: Gary Neville e Paul Scholes, com 31 e 29 troféus, respectivamente. Em seguida, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, Pelé, que também soma 29 com as camisas de Santos, Cosmos e seleção brasileira. Entre as conquistas de Pelé, há três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970) na lista. Com os mesmos 29 títulos aparece o escocês Kenny Dalglish, lenda do Liverpool e Celtic.

Se Messi ainda não alcançou o Top 10, dois de seus fiéis companheiros de Barcelona já figuram na relação da AFA: os meias Andrés Iniesta e Xavi Hernández. Assim como o argentino, a dupla de meio-campistas atuou no clube catalão durante toda a carreira, o que explica o altíssimo número de canecos. Pela seleção espanhola, ainda faturaram as Eurocopas de 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010, maior feito da história do futebol espanhol. Em seguida, aparecem mais dois ídolos do esporte: Alfredo Di Stéfano e Paolo Maldini, ambos com 26 títulos. Desta forma, Lionel Messi está a apenas dois troféus de igualá-los e entrar de vez para a história.

E o argentino, eleito melhor jogador do mundo por quatro vezes, pode conseguir o feito ainda antes do final da temporada europeia, já que o Barcelona está na final da Copa do Rei (contra o Athletic Bilbao) e da Liga dos Campeões (contra a Juventus). Depois, Messi partirá em busca da Copa América com a seleção argentina. Com a camisa albiceleste, porém, pode-se dizer que o 'Pulga' fica devendo: jamais conquistou um título com o time principal, que vive um jejum desde a Copa América de 1993. Pelos times de base, Messi ganhou o Mundial Sub-20 de 2005 e os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Desta forma, todos os outros 22 títulos do craque foram erguidos com a camisa do Barcelona. Messi é nada menos que heptacampeão espanhol, hexa da Supercopa da Espanha, tri da Liga dos Campeões e bicampeão da Copa do Rei. Soma-se, ainda, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes no currículo do argentino. Seu 'arquirrival', Cristiano Ronaldo, possui 17 títulos na carreira. Messi, que tem apenas 27 anos, deve seguramente entrar na seleta lista em breve, mesmo caso a façanha não aconteça nesta temporada. É uma das poucas glórias que ainda faltam na lista do camisa 10 do Barcelona e da seleção argentina.