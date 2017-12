Messi sente dores na perna direita e passa por exames médicos

O Barcelona deu mais um show no último domingo, quando goleou o Athletic Bilbao por 6 a 0, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Mas nem tudo foi boa notícia para o time catalão. Lionel Messi deixou o gramado sentindo dores na perna direita, enquanto Jordi Alba se contundiu e virou desfalque para o técnico Luis Enrique.

Como não poderia deixar de ser, o caso de Messi é o que mais preocupa. O melhor jogador do mundo, homenageado antes da partida contra o Athletic Bilbao por sua quinta conquista da Bola de Ouro da Fifa, reclamou bastante de um incômodo na perna. Ele passaria por exames nesta segunda-feira para determinar a gravidade do problema e pode até virar desfalque.

Messi inclusive foi substituído por Arda Turán no segundo tempo do confronto, e Luis Enrique explicou a alteração. "Ele sentiu um ligeiro incômodo, uma pequena sobrecarga. Com as partidas que nos restam pela frente, preferimos não arriscar. Nesta segunda ele fará mais exames."

Já o caso de Jordi Alba é mais grave. O jogador também precisou ser substituído diante do Athletic Bilbao depois de sentir uma lesão na coxa e já é desfalque certo para as próximas partidas. "Alba teve um alongamento no bíceps da perna direita e o tempo de afastamento será aproximadamente de uns dez dias", explicou o Barcelona em comunicado.