Messi ´sonha´ com título argentino em final contra o Brasil

O atacante argentino Lionel Messi disse que "sonha" em conquistar a Copa América em uma final com o Brasil. "Eu sonho em ganhar esta Copa América, isso seria o máximo neste momento. A seleção precisa disso porque há muito que não festejamos um título", afirmou o jovem craque do Barcelona em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal Clarín. Messi disse que, "sem dúvidas", quer que a Argentina jogue a final com o Brasil, porque "ainda" lembra com amargura da vitória de 3 a 0 da seleção de Dunga em amistoso disputado no ano passado na Inglaterra. "Quero estar mais tranqüilo do que nunca para render o máximo", disse o jogador, que completou 20 anos no domingo, uma data comemorada por seus companheiros de equipe, familiares e amigos na concentração argentina em Maracaibo, na Venezuela. "Já são três vezes seguidas que faço aniversário em uma concentração", disse Messi. Em 2005, ele completou 18 anos no Mundial sub-20, na Holanda, no qual foi campeão. No ano passado, a festa foi na Copa do Mundo da Alemanha. Messi lembrou que, pelo Barcelona, ficou às portas da conquista do Campeonato Espanhol, ganho pelo Real Madrid, e seu time ainda por cima não levou a Copa do Rei. Por isso, pessoalmente também espera com ansiedade o momento de dar uma volta olímpica. Embora seja a atual campeã olímpica, a seleção argentina não comemora um título oficial desde 1993, quando conquistou precisamente a Copa América, naquele ano disputada no Equador. Na ocasião, o time venceu o México na final com dois gols de Gabriel Batistuta.