Messi tem condições de enfrentar Bayern, diz Zubizarreta

MADRI - O atacante Lionel Messi, do Barcelona, melhorou da lesão muscular na perna e poderá enfrentar o Bayern de Munique no primeiro jogo da semifinal da Copa dos Campeões, na terça-feira, em Munique, disse nesta segunda-feira o diretor esportivo do clube catalão, Andoni Zubizarreta.

O argentino, considerado o melhor jogador do mundo, ficou no banco durante a vitória de 1 x 0 do Barça sobre o Levante, no sábado, pelo Campeonato Espanhol. Embora ainda não esteja totalmente liberado pelo departamento médico, ele foi relacionado para o confronto na Allianz Arena.

"Messi está com o time e poderá competir, embora essa seja uma decisão da equipe técnica", disse Zubizarreta no site do Barcelona.