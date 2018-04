Messi treina, mas escalação só será definida na quarta

BARCELONA - Lionel Messi deu uma nova amostra de que poderá estar em campo como titular no jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Paris Saint-Germain, no Camp Nou, pelo duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante, que se recupera de lesão muscular na perna direita, treinou normalmente com os seus companheiros nesta terça em atividade comandada por Tito Vilanova.

A escalação do jogador como titular, porém, segue em dúvida e só será definida nesta quarta, adiantou o auxiliar técnico Jordi Roura antes mesmo da atividade desta terça. Ele exaltou a "evolução positiva" do astro, mas preferiu valorizar o Barcelona como um todo ao falar sobre a possibilidade de o craque atuar desde o início.

"Tenho uma boa expectativa, mas só vamos tomar uma decisão amanhã (quarta). Se Messi não jogar não poderemos contar com o melhor jogador do mundo, mas teremos jogadores de garantias absolutas e estamos convencidos de que, se for necessário, amanhã estarão em um nível altíssimo", disse Roura, confiante de que a equipe poderá suprir a possível ausência de Messi.

Já o lateral Adriano, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito, e o atacante Pedro, lesionado na panturrilha esquerda, também trabalharam normalmente nesta terça, mas ainda não foram confirmados para o confronto diante do rival francês.

Ao comentar sobre a possibilidade de contar com Messi, Adriano e Pedro diante do PSG, Roura destacou que está com "boas sensações", o que indica a provável presença do trio no confronto que valerá uma vaga na semifinal.