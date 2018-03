Messi volta a treinar e deve reforçar a Argentina contra a Espanha

A Argentina deve ter um reforço de peso para encarar a Espanha, no amistoso que será disputada nesta terça-feira, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. Lionel Messi voltou aos treinamentos com os companheiros e mostrou estar em plenas condições de encarar a adversária europeia.

Messi se tornou baixa de última hora na vitória por 2 a 0 sobre a Itália, sexta-feira, em Manchester. A Associação do Futebol Argentino (AFA) explicou que o jogador acusou dores musculares e, por isso, foi descartado da partida.

Para piorar, o argentino ficou de fora também do primeiro treino da seleção na Espanha, no CT do Real Madrid, no último sábado. Na ocasião, fez apenas "trabalho leve" na academia do hotel onde está hospedada a delegação.

A expectativa, então, era de que ele desfalcasse mais uma vez a seleção, mas tudo mudou neste domingo. Novamente no CT do Real, Messi se aqueceu com os companheiros, realizou o trabalho físico e até participou do treino com bola, que começou a preparar a Argentina para o amistoso.

Com isso, o craque deve estar em campo na terça, mesmo que com minutos limitados. A tendência, então, é que Sergio Agüero seja o único desfalque da equipe de Jorge Sampaoli, já que foi cortado por causa de um problema no joelho.